Украинские спецназовцы осуществили ряд успешных диверсий на территории РФ, - The Times

Издание со ссылкой на бойцов батальона "Шаман" с позывными "Двадцать второй" и "Красавец" сообщает, что украинских военных забрасывали на российскую территорию с помощью вертолетов. Сообщается, что россияне так и не смогли понять, как эти диверсии происходят и как они вообще оказываются возможными на территории РФ.