Украинские спецназовцы осуществили ряд успешных диверсий на территории РФ, - The Times
Военнослужащие подразделения украинских сил специальных операций выполнили ряд успешных диверсионных операций на территории Российской Федерации. Сообщается, что военные ВСУ принимали участие в уничтожении складов боеприпасов и нефтебаз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Издание со ссылкой на бойцов батальона "Шаман" с позывными "Двадцать второй" и "Красавец" сообщает, что украинских военных забрасывали на российскую территорию с помощью вертолетов. Сообщается, что россияне так и не смогли понять, как эти диверсии происходят и как они вообще оказываются возможными на территории РФ.
Напомним, ранее механизированная бригада имени гетьмана Ивана Мазепы показала, как уничтожает российских оккупантов в Марьинке под Донецком.
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