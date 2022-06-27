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Українські спецпризначенці здійснили низку успішних диверсій на території РФ, - The Times

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 03:08
Українські спецпризначенці здійснили низку успішних диверсій на території РФ, - The Times Фото: українські спецназівці здійснили ряд успішних диверсій в РФ (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовці підрозділу українських сил спеціальних операцій виконали ряд успішних диверсійних операцій на території Російської Федерації. Повідомляється, що військові ЗСУ брали участь у знищенні складів боєприпасів і нафтобаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання з посиланням на бійців батальйону "Шаман" з позивними "Двадцять другий" і "Красень" повідомляє, що українських військових закидали на російську територію за допомогою вертольотів. Повідомляється, що росіяни так і не змогли зрозуміти, як ці диверсії відбуваються і як вони взагалі виявляються можливими на території РФ.

Нагадаємо, раніше механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи показала, як знищує російських окупантів у Мар'їнці під Донецьком.

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