Украинские синхронистки завоевали семь наград чемпионата Европы среди юниоров

Украинки завоевали семь наград чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юниоров, который в эти выходные завершился в столице Чехии. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Первые награды украинки одержали в групповых упражнениях технической программы. Вице-чемпионский титул завоевала команда в составе Александры Бордовой, Софии Стуленковой, Ангелины Овчинниковой, Олеси Деревянченко, Дарьи Корнеевой, Анастасии Кулик, Анны Носовой и Екатерины Стуленковой. В этом же составе девушки стали вторыми и в групповых упражнениях произвольной программы.

Серебряными призерами первенства стали Александра Бордовая в паре с Анной Носовой в соревнованиях дуэтов в технической и произвольной программах. Личное серебро в своем активе имеет Анастасия Солдатенкова (соло произвольное) и Александра Бордовая (соло техническое).

Бронзовые награды в актив "сине-желтых" в комби группе завоевали: Александра Бордовая, Дарья Корнеева, София Стуленкова, Олеся Деревянченко, Валерия Шило, Анастасия Кулик, Евгения Лихман, Анна Носова, Екатерина Стуленковои и Ангелина Овчинникова.

Напомним, Международная федерация плавания (FINA) признала 20-летнюю украинку Елизавету Яхно лучшей в синхронном плавании среди женщин по итогам 2018 года.