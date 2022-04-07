Украинские силы ПВО будут сбивать самолеты России при попытке попасть в Приднестровье
Начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сенык заявил о готовности военных сбивать вражеские самолеты при попытке попасть на территорию непризнанного Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
ВСУ не допустит перебрасывание военных самолетов России в ПМР. Российские оккупанты имеют вариант с использованием тираспольского аэродрома.
"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты ВС РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – заверил полковник.
Накануне украинский Генштаб заявил о готовящемся аэродроме к приему самолетов. До 1989 года аэродром использовался Военно-воздушными силами СССР.
Напомним, что президент Зеленский отреагировал на обвинение Украины в атаке Белгорода.
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