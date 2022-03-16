Украинские ПВО сбили еще один российский истребитель над Черниговом

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один российский истребитель над Черниговом. Самолет Су-34 с утра бомбил город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

"Защитники Чернигова сбили еще один Су-34. Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные силы Украины отразили все атаки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Су-34 наносил удары по городу, но его сбили средствами ПВО. Пилоты десантировались, продолжаются их поиски.