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Украинские ПВО сбили еще один российский истребитель над Черниговом

Фото: Украина сбила еще один российский Су-34 (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один российский истребитель над Черниговом. Самолет Су-34 с утра бомбил город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Север".

"Защитники Чернигова сбили еще один Су-34. Утром оккупационные войска россиян снова попытались прорвать оборону Чернигова при поддержке авиации и артиллерии, но попытки снова были безуспешными и Вооруженные силы Украины отразили все атаки", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Су-34 наносил удары по городу, но его сбили средствами ПВО. Пилоты десантировались, продолжаются их поиски.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска сбили два российских истребителя над Черным морем.

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