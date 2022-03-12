Украинские ПВО сбили еще один российский самолет

Украинские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один истребитель агрессора. Вооруженные силы Украины ликвидировали российские Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первой отдельной танковой Северской бригады в Facebook .

"Силы противовоздушной обороны ликвидировали вражеский самолет! Еще один Су-34 войска оккупанта не нанесет вреда мирным людям", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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