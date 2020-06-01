ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские предприятия пока не планируют увеличивать количество сотрудников, - НБУ

Новости » Экономика     01.06.2020 - 12:52
Украинские предприятия пока не планируют увеличивать количество сотрудников, - НБУ
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Индекс ожиданий бизнеса немного вырос, но до показателей докризисного уровня еще далеко

У большинства украинских предприятий пока нет планов по увеличению количества работников. Они все еще обеспокоены перспективами невысокого спроса на свою продукцию, меньших объемов продаж и вероятностью роста цен на услуги подрядчиков.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, которое проводит Национальный банк Украины.

По данным опроса, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в мае 2020 года возрос с 29,9 до 36,6 пунктов. Настроения украинского бизнеса в мае 2020 года немного улучшились. Предпринимателей ободрило смягчения карантинных ограничений, достаточно благоприятная ситуация на валютном рынке и некоторое восстановление спроса на товары и услуги.

Компании всех опрошенных секторов - промышленности, строительства, торговли, сектора услуг - заявили, что в мае результаты их деятельности ожидаются несколько лучше, чем в апреле.

Однако, как отметили в НБУ, до показателей докризисного уровня все еще далеко. Значение нашего индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о преобладании пессимистических настроений бизнеса.

Напомним, по данным опроса KPMG, во время правительственного карантина около половины украинских компаний уже сократили зарплаты на 20-30%.

Отметим, что большинство компаний - членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) понесли финансовых потерь во время карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныопроскризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь