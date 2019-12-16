Украинские потребители определили продукты и услуги №1 в Украине?

7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года». Любая торговая марка, официально представленная на рынке Украины, могла стать участником национального маркетингового исследования потребительских предпочтений, которое проводила в 69 городах Украины международная маркетинговая компания по заказу фестиваля-конкурса.

В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний. При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри.

Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале отеля InterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, «С.К.А.Й.», Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар. Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans (теплый пол от компании «Разумный дом»). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.

Среди победителей — линия магазинов EVA, которая завоевала первенство в номинации «Магазины красоты и здоровья года». Ольга Шевченко, исполнительный директор линии магазинов EVA, отмечает:

«Победа в конкурсе «Выбор года» очень важна для нас. Ведь это объективное свидетельство высокой оценки наших потребителей и сообщества экспертов. Мы уже второй раз получаем награду и приложим максимум усилий, чтобы сохранить высокий уровень доверия клиентов к нам.

Наша позиция такова: мы лидеры рынка и будем всячески оправдывать свое звание. Но я всегда говорю, что мы ни с кем не конкурируем. В том смысле, что мы не держим в фокусе внимания наших конкурентов, в фокусе внимания — наши покупатели. Клиентоориентированность — главная ценность нашей компании, и мы стремимся всю нашу корпоративную культуру «прошивать» именно этим. Мы инвестируем в своих клиентов: в этом году инвестиции в развитие сети EVA составили около 400 миллионов гривен».

Управляющий партнер DIM Group Александр Насиковский говорит о победе ЖК А52 от DIM Group в конкурсе «Выбор года»:

«Доверие клиентов — самый ценный нематериальный актив в нашем строительном бизнесе. И мы искренне благодарны за доверие к бренду DIM Group. Нам особенно приятно, что в этом году жилой комплекс А52 избран лучшим столичным жилым комплексом бизнес-класса. Он действительно заслуживает внимания и признания: это выдержанный баланс престижа и качества. При возведении зданий мы стремились к технологическому совершенству, но не ради него самого, а с фокусом на потребности будущих жителей комплекса, чтобы они были там по-настоящему счастливы».

Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль «Выбор года», которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль «Выбор года» при покупке.

Анна Руденко, национальный менеджер Международного фестиваля-конкурса «Выбор года», добавляет: «Потребитель, который доверяет качеству продукта или услуги, покупает быстрее и с легкой душой. Определение товаров и услуг №1 в стране и широкая информационная кампания для популяризации лидеров рынка служит надежным ориентиром, прежде всего, для потребителей. По сути, потребители сами генерируют этот перечень брендов, а значит, выступают активным партнером в развитии бизнесов, у которых отношение к качеству продуктов и сервисов построено на заботе, клиентоориентированности и стабильности потребительского опыта. В следующем году фестивалю-конкурсу исполняется 20 лет. Не это ли лучшее свидетельство эффективности награды и ее важности для украинского бизнеса?»

Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2019»

Производитель школьных и офисных досок года — UKRBOARDS

Сервис онлайн-кредитования года — Moneyveo

Клиника хирургии года — Valikhnovski Surgery Institute

Твердый сыр года — КОМО

Плавленый сыр года — КОМО

Производитель года сухих кондитерских изделий — «Київхліб»

Пирожные года — «БКК Киев»

Душ года — Hansgrohe

Стиральная машина года — LG Electronics

Холодильник года — LG Electronics

Клиника репродуктивной медицины года — МЦ «Мать и дитя»

Мебель года для ванной комнаты — «Аква Родос»

Парогенератор года — Tefal

Электрогриль года — Tefal

Мыло года — Dove

Садовая техника года — Kärcher

Уборочная техника года — Kärcher

Торгово-развлекательный комплекс года — Gulliver

Бизнес-центр года класса А — Gulliver

Девелоперская компания года в пригороде Киева — Строительная группа «Синергия»

Жилой комплекс года с концепцией «Город в городе» — ЖК «Чайка»

Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев — ЖК А52

Автобусные туры года — «Аккорд-тур»

Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года — «Лазерхауз»

Центр года лазерной эпиляции — «Лазерхауз»

Диетические добавки года — Herbalife Nutrition

Программа года для коррекции массы тела — Herbalife Nutrition

Отечественный производитель года одежды для женщин — VOVK

Электрический теплый пол года — Nexans

Сеть бутиков натуральной косметики года — Yves Rocher

Ватная продукция года — Novita

Бумажные изделия года — Selpak

Украинский интернет-сервис погоды года — Gismeteo.ua

Детская косметика года — Johnson’s Baby

Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью — Listerine

Растительные леденцы года при кашле — «Доктор МОМ»

Слабительный препарат года в клизмах — «Мікролакс»

Магазины года красоты и здоровья — EVA

Облачный сервис электронного документооборота года — Document.Online

Альтернативные продукты года для курильщиков — IQOS

Сеть барбер-шопов года — «ЦирюльникЪ»

Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам — «Фолио»

Национальная сеть торговых центров года — «Эпицентр»

Рыбный ресторан года — «Черноморка»

Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота — M.E.Doc

Развлекательный центр года для детей — Семейный парк развлечений «Галактика»

Сеть ресторанов итальянской кухни года — Mafia

Жилой комплекс года в пригороде Киева — «Уютный квартал»

Победителям вручили авторитетную награду — медаль «Выбор года», атрибут лучших товаров Украины.

Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» существует с 2001 года и призван определять и популяризировать лучшие бренды и компании, представленные в Украине. Методика оценки разработана компанией Festivals International (USA) и включает опрос нескольких целевых аудиторий, где наибольшее внимание уделяется мнению потребителей. Опрос респондентов проводит международная маркетинговая компания Ipsos в Украине.