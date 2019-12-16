Украинские потребители определили продукты и услуги №1 в Украине?

7 декабря состоялась девятнадцатая церемония награждения победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года». Любая торговая марка, официально представленная на рынке Украины, могла стать участником национального маркетингового исследования потребительских предпочтений, которое проводила в 69 городах Украины международная маркетинговая компания по заказу фестиваля-конкурса.
В рамках исследования потребители выбрали лучших в 50-ти категориях товаров, отвечая на вопрос: какую компанию / торговую марку вы считаете лучшей в указанной номинации? За первенство в своей номинации соревновались более 300 компаний. При формировании итогового бала учитывались результаты опроса представителей профессионального сообщества, а также высокого жюри.
Церемония награждения победителей состоялась в концертном зале отеля InterContinental Kyiv. Поздравляли владельцев компаний и брендов организаторы конкурса и украинские звезды: Гайтана, «С.К.А.Й.», Влад Дарвин, Alyosha, Злата Огневич, Екатерина Кухар. Генеральный спонсор церемонии награждения — торговая марка Nexans (теплый пол от компании «Разумный дом»). Официальный игристый спонсор — шампанское Schlumberger.
Среди победителей — линия магазинов EVA, которая завоевала первенство в номинации «Магазины красоты и здоровья года». Ольга Шевченко, исполнительный директор линии магазинов EVA, отмечает:
«Победа в конкурсе «Выбор года» очень важна для нас. Ведь это объективное свидетельство высокой оценки наших потребителей и сообщества экспертов. Мы уже второй раз получаем награду и приложим максимум усилий, чтобы сохранить высокий уровень доверия клиентов к нам.
Наша позиция такова: мы лидеры рынка и будем всячески оправдывать свое звание. Но я всегда говорю, что мы ни с кем не конкурируем. В том смысле, что мы не держим в фокусе внимания наших конкурентов, в фокусе внимания — наши покупатели. Клиентоориентированность — главная ценность нашей компании, и мы стремимся всю нашу корпоративную культуру «прошивать» именно этим. Мы инвестируем в своих клиентов: в этом году инвестиции в развитие сети EVA составили около 400 миллионов гривен».
Управляющий партнер DIM Group Александр Насиковский говорит о победе ЖК А52 от DIM Group в конкурсе «Выбор года»:
«Доверие клиентов — самый ценный нематериальный актив в нашем строительном бизнесе. И мы искренне благодарны за доверие к бренду DIM Group. Нам особенно приятно, что в этом году жилой комплекс А52 избран лучшим столичным жилым комплексом бизнес-класса. Он действительно заслуживает внимания и признания: это выдержанный баланс престижа и качества. При возведении зданий мы стремились к технологическому совершенству, но не ради него самого, а с фокусом на потребности будущих жителей комплекса, чтобы они были там по-настоящему счастливы».
Методика определения товаров и услуг №1 разработана компанией Fеstivals International (USA): она комплексно оценивает позицию товара, услуги и компании-производителя на рынке. Преобладающее значение в итоговой оценке (40%) имеет голос потребителей. Все победители получают награду — медаль «Выбор года», которую используют в онлайн-коммуникации, на упаковке или в промозонах торговых центров. За 19 лет существования награды она завоевала авторитет среди потребителей: 57% украинцев ориентируются на медаль «Выбор года» при покупке.
Анна Руденко, национальный менеджер Международного фестиваля-конкурса «Выбор года», добавляет: «Потребитель, который доверяет качеству продукта или услуги, покупает быстрее и с легкой душой. Определение товаров и услуг №1 в стране и широкая информационная кампания для популяризации лидеров рынка служит надежным ориентиром, прежде всего, для потребителей. По сути, потребители сами генерируют этот перечень брендов, а значит, выступают активным партнером в развитии бизнесов, у которых отношение к качеству продуктов и сервисов построено на заботе, клиентоориентированности и стабильности потребительского опыта. В следующем году фестивалю-конкурсу исполняется 20 лет. Не это ли лучшее свидетельство эффективности награды и ее важности для украинского бизнеса?»
Список победителей международного фестиваля-конкурса «Выбор года-2019»
Производитель школьных и офисных досок года — UKRBOARDS
Сервис онлайн-кредитования года — Moneyveo
Клиника хирургии года — Valikhnovski Surgery Institute
Твердый сыр года — КОМО
Плавленый сыр года — КОМО
Производитель года сухих кондитерских изделий — «Київхліб»
Пирожные года — «БКК Киев»
Душ года — Hansgrohe
Стиральная машина года — LG Electronics
Холодильник года — LG Electronics
Клиника репродуктивной медицины года — МЦ «Мать и дитя»
Мебель года для ванной комнаты — «Аква Родос»
Парогенератор года — Tefal
Электрогриль года — Tefal
Мыло года — Dove
Садовая техника года — Kärcher
Уборочная техника года — Kärcher
Торгово-развлекательный комплекс года — Gulliver
Бизнес-центр года класса А — Gulliver
Девелоперская компания года в пригороде Киева — Строительная группа «Синергия»
Жилой комплекс года с концепцией «Город в городе» — ЖК «Чайка»
Жилой комплекс года бизнес-класса в г. Киев — ЖК А52
Автобусные туры года — «Аккорд-тур»
Сеть центров лазерной и эстетической косметологии года — «Лазерхауз»
Центр года лазерной эпиляции — «Лазерхауз»
Диетические добавки года — Herbalife Nutrition
Программа года для коррекции массы тела — Herbalife Nutrition
Отечественный производитель года одежды для женщин — VOVK
Электрический теплый пол года — Nexans
Сеть бутиков натуральной косметики года — Yves Rocher
Ватная продукция года — Novita
Бумажные изделия года — Selpak
Украинский интернет-сервис погоды года — Gismeteo.ua
Детская косметика года — Johnson’s Baby
Ополаскиватель года для ухода за ротовой полостью — Listerine
Растительные леденцы года при кашле — «Доктор МОМ»
Слабительный препарат года в клизмах — «Мікролакс»
Магазины года красоты и здоровья — EVA
Облачный сервис электронного документооборота года — Document.Online
Альтернативные продукты года для курильщиков — IQOS
Сеть барбер-шопов года — «ЦирюльникЪ»
Препарат года фолиевой кислоты и йода для будущих мам — «Фолио»
Национальная сеть торговых центров года — «Эпицентр»
Рыбный ресторан года — «Черноморка»
Коммерческая программа года для подачи отчетности и электронного документооборота — M.E.Doc
Развлекательный центр года для детей — Семейный парк развлечений «Галактика»
Сеть ресторанов итальянской кухни года — Mafia
Жилой комплекс года в пригороде Киева — «Уютный квартал»
Победителям вручили авторитетную награду — медаль «Выбор года», атрибут лучших товаров Украины.
Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» существует с 2001 года и призван определять и популяризировать лучшие бренды и компании, представленные в Украине. Методика оценки разработана компанией Festivals International (USA) и включает опрос нескольких целевых аудиторий, где наибольшее внимание уделяется мнению потребителей. Опрос респондентов проводит международная маркетинговая компания Ipsos в Украине.