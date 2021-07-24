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Украинские пограничники помогли разоблачить табачную мафию на Пиринеях

Автор: РБК-Украина

Украинские пограничники помогли разоблачить табачную мафию на Пиринеях. Операцию ALECRIN проводили представители Гражданской гвардии Испании и Национальной гвардии Португалии в сотрудничестве с Европейским управлением по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества OLAF, европейским агентством Евроюст, правоохранителями Румынии, Словакии и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственную пограничную службу Украины.

Во время операции на Пиренеях провели 125 обысков, обнаружили нелегальное производство, где эксплуатировали украинцев, изъяли сырье и средства на 11,5 млн €.

В частности, оперативные сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили, что выходцы из постсоветского пространства вербовали на нелегальное производство в ЕС жителей Львовщины, которые имеют опыт работы на табачной фабрике. Информация от украинских пограничников помогла разоблачить трансграничное преступную группировку.

В ходе операции ALECRIN с 22 мая по 16 июля в Испании и Португалии задержали 29 человек, среди которых граждане Испании, Португалии, Болгарии, а также наш соотечественник. Во время активных мероприятий изъяли сигареты, сырье и средства для их нелегального производства, а также 7 единиц огнестрельного оружия и технику.

Непосредственно в Испании провели 28 обысков и 27 арестов, изъяли 15 млн. Сигарет и 50,5 тонны табака. В муниципалитете Мансанарес обнаружили подпольную линию по производству сигарет, на которой нелегально эксплуатировали 12 граждан Украины. Еще одна линия была обнаружена на этапе монтирования.

В Португалии проведено 97 обысков и 2 аресты, изъято 2 млн. шт. сигарет и 6 центнеров сырья.

Напомним, что в "Борисполе" обнаружили более 10 тонн контрабандных сигарет. Причастны таможенники.

Также в Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен.

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