Украинские перевозчики получили безразрешительный режим от Венгрии

Венгерское правительство ввело временный безразрешительный режим для двусторонних и транзитных перевозок украинских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Укртрансбезопасности в Facebook.
"Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений", – говорится в сообщении.
Решение одобрило Министерство инноваций и технологий. Венгрия стала четвертой страной ЕС, введшей временный безразрешительный режим. Ранее Украина решила помочь Латвия, Словакия и Болгария.
Накануне Будапешт отказался снабжать украинцев оружием через свою территорию. Как и использование российских энергоносителей, венгерское правительство мотивировало отказ заботой о венгерском народе.
Напомним, что Венгрия и еще 2 страны-члены ЕС выступили против отказа от импорта российского газа.
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