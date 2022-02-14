Украинские моряки будут подтверждать квалификацию исключительно через норвежскую систему CES

"С 21 февраля 2022 заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Речь идет об экзамене на подтверждение квалификации - присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае нехватки соответствующего стажа)", - сообщили в ведомстве.

С конца прошлого года моряки могли выбирать между тестом CES и украинским АСТ. В то же время, это было временным решением переходного периода.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем такого сказать о тесте АСТ", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях.

"Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков. Учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества моряков, мы уверены, что отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы", - добавил Кубраков.

Переход на CES-тестирование, по мнению министра, еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик.

С 1 февраля моряки могут пройти пробное CES-тестирование в условиях, аналогичных настоящему экзамену, в сервисных центрах "Морречсервис". Количество прохождений теста не ограничено, результаты формируются автоматически сразу после завершения. По состоянию на 11 февраля услугой воспользовалось 24 моряка. С момента запуска CES-тестирования в Украине было проведено 188 экзаменов, из которых 118 сданы успешно.