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Украинские моряки будут подтверждать квалификацию исключительно через норвежскую систему CES

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 11:09
Украинские моряки будут подтверждать квалификацию исключительно через норвежскую систему CES Фото: моряки Украины будут подтверждать квалификацию исключительно через систему CES (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Единственным средством подтверждения квалификации для украинских моряков уже в ближайшие дни станет CES-тестирование по норвежской методике, которое делает невозможной коррупцию в данном процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Министерства инфраструктуры Украины.

"С 21 февраля 2022 заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Речь идет об экзамене на подтверждение квалификации - присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае нехватки соответствующего стажа)", - сообщили в ведомстве.

С конца прошлого года моряки могли выбирать между тестом CES и украинским АСТ. В то же время, это было временным решением переходного периода.

"На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем такого сказать о тесте АСТ", - рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков

Систему компьютерного тестирования CES 6.0 разработала норвежская компания Seagull Maritime AS. CES-тест является одним из наиболее распространенных в мире, используется более 25 лет в более чем 350 мировых компаниях.

"Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков. Учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества моряков, мы уверены, что отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы", - добавил Кубраков.

Переход на CES-тестирование, по мнению министра, еще глубже интегрирует Украину в систему современных антикоррупционных европейских практик.

С 1 февраля моряки могут пройти пробное CES-тестирование в условиях, аналогичных настоящему экзамену, в сервисных центрах "Морречсервис". Количество прохождений теста не ограничено, результаты формируются автоматически сразу после завершения. По состоянию на 11 февраля услугой воспользовалось 24 моряка. С момента запуска CES-тестирования в Украине было проведено 188 экзаменов, из которых 118 сданы успешно.

Летом 2021 года СБУ в сотрудничестве с нынешним руководством Министерства инфраструктуры разоблачила коррупционную схему в сфере оформления разрешительных документов для украинских моряков, которая вынуждала их платить посредникам от 3 до 8 тыс. долларов, а организаторам приносила до 150 млн долларов в год.

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