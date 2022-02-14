Українські моряки підтверджуватимуть кваліфікацію виключно через норвезьку систему CES

Єдиним засобом підтвердження кваліфікації для українських моряків вже найближчими днями стане CES-тестування за норвезькою методикою, яке робить неможливою корупцію у цьому процесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на

"З 21 лютого 2022 року заявки на проведення комп’ютерного тестування приймаються лише на норвезький тест Crew Evaluation System (CES) 6.0. Йдеться про іспит на підтвердження кваліфікації - присвоєння нового/чергового звання, або підтвердження набутого звання (у разі нестачі відповідного стажу)", - повідомили у відомстві.

З кінця минулого року моряки могли обирати між тестом CES та українським АСТ. Водночас це було тимчасовим рішенням перехідного періоду.

"На сьогодні можемо сміливо говорити про позитивну реакцію українських моряків на норвезький тест. Адже це прозорий інструмент, який повністю виключає будь-які корупційні можливості. На жаль, ми не можемо такого сказати про тест АСТ", - розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Систему комп’ютерного тестування CES 6.0 розробила норвезька компанія "Seagull Maritime AS". CES-тест є одним із найбільш розповсюджених у світі, використовується понад 25 років у більш ніж 350 світових компаніях.

"Україна входить у топ-5 країн світу за кількістю моряків. Враховуючи рівень підготовки, знань та в цілому високі професійні якості наших моряків, ми впевнені, що галузь готова до переходу до міжнародних процедур підтвердження стажу роботи", - додав Кубраков.

Перехід на CES-тестування, на думку міністра, ще глибше інтегрує Україну в систему сучасних антикорупційних європейських практик.

З 1 лютого моряки можуть пройти пробне CES-тестування в умовах, аналогічних до справжнього іспиту, у сервісних центрах "Моррічсервіс". Кількість проходжень тесту необмежена, результати формуються автоматично одразу після завершення. Станом на 11 лютого послугою скористалося 24 моряки. З моменту запуску CES-тестування в Україні було проведено 188 екзаменів, з яких 118 складено успішно.