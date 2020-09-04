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Украинские компании продавали программное обеспечение от спецслужб РФ

Украина, Пятница 04 сентября 2020 18:54
Украинские компании продавали программное обеспечение от спецслужб РФ
Фото: обыски в одной из компаний (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские киберспециалисты разоблачили группу отечественных компаний, которые незаконно продавали разработанное российскими спецслужбами программное обеспечение. Злоумышленники успели продать более 100 программных продуктов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Российские программы устанавливались в информационные системы, в том числе государственных структур. Шпионские программы собирали информацию и передавали ее на серверы российских спецслужб.

"В ходе расследования следователи провели обыски в офисах коммерсантов в Киеве и Днепропетровской области. Изъято оборудование, вещи и документы, подтверждающие причастность фигурантов к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

Сейчас украинская спецслужба устанавливает всех покупателей этого программного обеспечения и помогает его удалить.

Организатору преступной группы сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно СБУ разоблачила хакеров, которые похищали персональные данные украинцев.

Накануне СБУ с британскими спецслужбами разоблачила международную хакерскую группировку.

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