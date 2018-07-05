Українські компанії планують збільшити видобуток газу

Українські нафтогазовидобувачі планують активізувати свою діяльність

На сайті Держгеонадр України були опубліковані дані, що свідчать про те, що українські нафтогазовидобувачі планують активізувати свою діяльність і ведуть активну роботу в напрямку отримання дозвільних документів на видобуток. Про це йдеться в статті на сайті LB.ua.

Відзначається, що, виходячи з даних Держгеонадр, ряд компаній отримують нові і розширюють старі ліцензії на розробку вуглеводневих родовищ.

East Europe Petroleum розширює 5 належних їй ліцензійних площ: Дружининську, Боярсько-Чапаєвську, Клюшниківську, Майорівську і Південно-Свистунівську і відмовляється від видобутку сланцевого газу на користь природного на Ново-Диканській, Фльорівсько-Ювілейної, Вільшанської, Гулаковської і Бутовсько-Миргородській площах.

Зазначається, що 33% EEP належать державі в особі НАК "Надра України", а інша частина кіпрської компанії Hartlog Limited, яку пов'язують з харківським бізнесменом Павлом Фуксом.

Також опублікована заявка ТВІНС ГРУП на одержання ліцензії на Дубровській площі. У минулому на цю площу претендувала компанія Ангро Інвест, яку в ЗМІ часто пов'язують з Геннадієм Буткевичем, власником групи АТБ.

Спеціальні дозволи на розробку Звязівської і Філенково-Черняхівської площ можуть отримати компанії ЕЛІОН ІНВЕСТ і ПРАЙС КОМПАНІ. За даними "Лівого берега", раніше по них вже були підписані накази про видачу спецдозволів на Голден Деррік (East Europe Petroleum). І хоча ліцензії так і не були отримані, цілком ймовірно, що площі входять в орбіту інтересів Павла Фукса, пишуть журналісти.

На Бобрицьку площу претендує компанія СЕНС-Д, згідно з єдиним реєстром, засновником якої зазначений Андрій Гавриш з Дніпропетровської області. Також Андрій Гавриш у свій час керував ТД "АМ Трейд".

Вест-газ-плюс подав заявку на Прирічну площу. За даними єдиного реєстру, власником компанії є Олександр Ільїн.

Як відомо, видобуток природного газу в Україні у 2017 році збільшилася на 4,2% порівняно з 2016 роком - до 20 млрд 825,3 млн куб. м.