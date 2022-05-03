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Украинские города отстроят по лучшим образцам современной урбанистики, - ОП

Фото: украинские города отстроят по лучшим образцам современной урбанистики (t me)
Автор: Артем Горовенко

Украинские архитекторы, планировщики, исследователи, дизайнеры и инженеры предложили волонтерский проект справочника, в котором будут собраны лучшие мировые примеры качественных общественных пространств и описаны правила их создания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Чтобы отстроить города, надо не только создать новое жилье, но и сделать города комфортными для жизни", - подчеркнул он.

Справочник пригодится тем, кто будет приобщен к восстановлению городов и пытаться запроектировать урбанистические пространства комфортными для жизни.

Заместитель руководителя ОП добавил, что в справочнике будет проанализирован дизайн-код типовых городских кварталов и улиц для быстрого и комплексного восстановления разрушенных городов.

"Основное в справочнике будут представлены лучшие примеры современных улиц, которые можно реализовать в новых городах. Во многих странах и городах уже имеются подобные справочники. Например, американский справочник Global street design guide, в котором описывают правила проектирования современных улиц. Или справочник благоустройства Праги, в котором описывают объекты в общественных пространствах и правила их расположения", - сказал он.

Кроме того, сейчас специалисты работают над созданием каталога типовых элементов всех уличных зон: фасадов, входов и летних площадок, пешеходных зон, озеленения, уличной мебели, велосети, общественного транспорта и автомобилей. Эта сборка также сформировала представление о том, какими должны быть современные пространства.

Напомним, ранее Тимошенко разъяснял процедуру регистрации утраченного или поврежденного имущества.

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инфраструктура