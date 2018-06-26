Українські гімнасти здобули максимальну квоту на юнацьку Олімпіаду-2018

Першим заповітну перепустку виграв Назар Чепурний

У Баку пройшов відбірковий турнір зі спортивної гімнастики, на якому юні олімпійці розіграли перепустки на ІІІ літні Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року. Як повідомляє прес-служба НОК, у столиці Азербайджану українська команда здобула максимальну квоту.

Нашу країну представили чотири учасники - Назар Чепурний, Анастасія Бачинська, Софія Дикальчук та Володимир Постой. Для здобуття олімпійської ліцензії дівчатам необхідно було у багатоборстві потрапити до топ-17, а хлопцям - у топ-16. У результаті українські гімнасти зуміли вибороти максимальну квоту - 2.

Першим заповітну перепустку виграв Назар Чепурний, який фінішував з дванадцятим результатом. Вдалу ходу продовжила Анастасія Бачинська, яка не залишила жодних шансів суперницям. Вона не лише показала свій найкращий результат на міжнародній арені (54,299 бала), а й упевнено записала себе до числа фавориток - українка посіла перше місце.

ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри відбудуться в аргентинському Буенос-Айресі з 6 по 18 жовтня. За перемогу змагатимуться 3998 юних спортсменів з 206 країн світу. Право виступати вже здобули 26 українських спортсменів у 13 видах спорту.

Нагадаємо, представниця української художньої гімнастики Влада Нікольченко стала срібною призеркою етапу Кубка світу з художньої гімнастики в Баку в особистому багатоборстві.