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Українські фрістайлісти завоювали "бронзу" на кубку світу з лижної акробатики

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 20:17
Українські фрістайлісти завоювали "бронзу" на кубку світу з лижної акробатики Фото: українці здобули "бронзу" на етапі кубка світу з фрістайлу (twitter.com/OlympicUA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад посіли третє місце у змаганнях змішаних команд (мікст) на етапі кубка світу з лижної акробатики. Змагання проходять у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

"Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобули бронзову нагороду у міксті (змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики", - йдеться у повідомленні.

У НОК зазначили, що змагання з фрістайлу відбуваються у Фінляндії.

Переможці у міксті визначалися за сумою виступів трьох спортсменів. Перше місце посіла збірна Китаю (343,24), друге - команда Росії (326,48).

Українська команда набрала 291,55 бала. Новосад зуміла отримати 85,36, Котовський – 88,05, Абраменко – 118,14.

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