Украинские евреи не чувствуют угрозы, - депутат Кнессета

Он объяснил, что украинские евреи чувствуют себя защищенными, а украинское общество поддерживает еврейскую общину.

"Они (евреи - ред.) не чувствуют угрозы. Во-вторых, у вас есть президент-еврей, которого поддержало более 70% населения. И я не думаю, что он чувствует угрозу. А так я думаю, что евреи здесь чувствуют себя комфортно. Они чувствуют себя частью страны", - сказал Баркат.

По его словам, евреи и украинцы имеют общие западные ценности, что объединяет народы.

В то же время депутат Кнессета отметил, что евреи в России находятся под угрозой.

"Если что, то прямо сейчас евреи в России под угрозой. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня с российской администрацией, гораздо больше, чем проблемы, с которыми мы сталкиваемся здесь", - добавил он.