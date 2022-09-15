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Украинские евреи не чувствуют угрозы, - депутат Кнессета

Фото: депутат Кнессета, экс-мэр Иерусалима Нир Баркат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ростислав Шаправский, Наталья Юрченко

Еврейская община в Украине не чувствует угрозы со стороны общества или власти и считают себя частью страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал депутат Кнессета от партии "Ликуд", экс-мэр Иерусалима Нир Баркат.

Он объяснил, что украинские евреи чувствуют себя защищенными, а украинское общество поддерживает еврейскую общину.

"Они (евреи - ред.) не чувствуют угрозы. Во-вторых, у вас есть президент-еврей, которого поддержало более 70% населения. И я не думаю, что он чувствует угрозу. А так я думаю, что евреи здесь чувствуют себя комфортно. Они чувствуют себя частью страны", - сказал Баркат.

По его словам, евреи и украинцы имеют общие западные ценности, что объединяет народы.

В то же время депутат Кнессета отметил, что евреи в России находятся под угрозой.

"Если что, то прямо сейчас евреи в России под угрозой. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня с российской администрацией, гораздо больше, чем проблемы, с которыми мы сталкиваемся здесь", - добавил он.

Напомним, депутат Кнессета также прокомментировал возможность предоставления Украине израильского оружия.

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