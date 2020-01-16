Украинские эксперты первыми обнаружили причину авиакатастрофы в Иране

Украинским экспертам первыми удалось обнаружить элементы ракеты, которой был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, и сделали они это благодаря личным вещам жертв падения самолета. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, передает прес-служба института.

По его словам, всю зафиксированную информацию и полученные материалы эксперты института, которые работали на месте трагедии, в дальнейшем будут изучать в Украине. Однако предварительные результаты исследования уже известны.

"На месте сборки обломков самолета мы нашли несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Потом, уже во время осмотра каждой детали самолета, нами были определены и обнаружены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы, таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, как произошло и каким образом", - сказал Рувин, который также является председателем комиссии, расследующей катастрофу украинского Boeing-737.

Также Рувин добавил, что впоследствии эксперты нашли места, где увидели действие поражающих элементов ракеты. Исследования происходили 10 января.

"Представители иранской власти это увидели... Они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. А утром в 9 часов - мы договорились, что приедем, нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил", - сказал директор института.

Напомним, в Иране завершилась идентификация тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Через несколько минут после взлета его сбил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, якобы перепутав с американским самолетом. Жертвами катастрофы стали 176 человек - все, кто был на борту.