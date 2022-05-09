Украинские десантники уничтожили бронемашину "Тигр" вместе с экипажем

Николаевским десантникам удалось уничтожить очередную боевую машину "Тигр" вместе с ее экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду.

"Вот так Николаевские десантники поздравили российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. В частности, уничтожена дежурная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Херсонской области противотанковый ракетный комплекс "Корсар" 28 омбр уничтожил три российских "Тигра" и одну БМП-3.

Также мы сообщали, что в Черниговской области в результате удачной операции наши ВСУ уничтожили по меньшей мере два вражеских бронеавтомобиля "Тигр".

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