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Украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52

Фото: украинская армия сбила российский вертолет (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Украинские десантники в Харьковской области сбили российский вертолет Ка-52. Причем из противотанкового вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Сегодня в Харьковской области, противотанковое подразделение 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины уничтожил разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 "Аллигатор", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что это уже второй случай, когда житомирские десантники при помощи противотанковых средств уничтожают воздушные цели противника.

Напомним, ранее Силы специальных операций сбили российский вертолет Ка-52.

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