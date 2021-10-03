Украинские дайверы победили на чемпионате мира по фридайвингу Kaş Başka, проходящем в Каше, в турецкой Анталии. Украинские спортсменки-дайверы Наталья Жаркова и Екатерина Садурская завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата .

Соревнования проходили по категориям: свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноластой, без ластов.

В женских соревнованиях в категории постоянный вес без ласт (CNF) "золото" завоевала спортсменка Наталья Жаркова из Украины с результатом 65 метров, серебро - украинка Екатерина Садурская с результатом 55 метров.

В категории постоянный вес с ластами (CWT-BF) Наталья Жаркова завоевала бронзовую медаль с результатом погружения на 94 метра, установив национальный рекорд. В этой категории Екатерина Садурская вошла в десятку лучших с финальным результатом 48 метров (фактическим 56 метров).