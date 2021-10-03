UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские дайверы победили на чемпионате мира по фридайвингу

Автор: Анна Полисученко

Украинские дайверы победили на чемпионате мира по фридайвингу Kaş Başka, проходящем в Каше, в турецкой Анталии. Украинские спортсменки-дайверы Наталья Жаркова и Екатерина Садурская завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Соревнования проходили по категориям: свободное погружение, постоянный вес с ластами, с моноластой, без ластов.

В женских соревнованиях в категории постоянный вес без ласт (CNF) "золото" завоевала спортсменка Наталья Жаркова из Украины с результатом 65 метров, серебро - украинка Екатерина Садурская с результатом 55 метров.

В категории постоянный вес с ластами (CWT-BF) Наталья Жаркова завоевала бронзовую медаль с результатом погружения на 94 метра, установив национальный рекорд. В этой категории Екатерина Садурская вошла в десятку лучших с финальным результатом 48 метров (фактическим 56 метров).

Читайте РБК-Украина в Google News
Анталья