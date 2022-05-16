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Украинские бойцы получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста"

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Понедельник 16 мая 2022 16:52
Украинские бойцы получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста" Фото: украинские бойцы получили очередную партию бронежилетов от "Метинвеста" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные получили партию бронежилетов от компании "Метинвест". Это очередной транш из партии в 100 тысяч бронежилетов, которые компания закупила и обеспечила материалами для изготовления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Запорожстали" Александра Мироненко.

"Эта помощь - часть системной поддержки, которую оказывает компания "Метинвест" Рината Ахметова. Сегодня мы привезли 100 бронежилетов и 20 касок. Военные обратились к нам с просьбой предоставить средства защиты, и мы немедленно предоставили им все, что необходимо", - рассказал он.

По его словам, на предприятиях "Метинвест" налажено системное производство броне плит, также компания заказывает плитоноски, комплектует бронежилеты и передает украинским военным.

"Все бронежилеты проходят проверку, они отстреливаются военными и выдерживают калибры 5,45 и 7,62, поэтому соответствуют всем нормам и стандартам", - сообщил он.

Украинские военные подтверждают: бронежилете надежны, а это самое главное.

"Хорошие броники, хорошо держат. Именно то, что нам сейчас нужно", - говорит один из десантников, который получал партию.

Напомним, за 70 дней войны "Метинвест" направила более 1,2 млрд гривен на нужды украинской армии и мирных жителей. Помощь компании охватывает множество направлений: на эти деньги закупаются бронежилеты для наших бойцов, медикаменты для больниц, строятся укрытия и закупаются тысячи тонн продуктов для формирования наборов.

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