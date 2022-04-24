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Украинские беженцы могут оставаться в Европе на долго, - МВФ

Фото: украинцы могут оставаться в Европе на долго (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммера, в долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые из беженцев могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европы на 1,5 п. п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п. п., То есть на те страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно большим, чем в продвинутых европейских экономиках", - заметил Каммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.

Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе. Информацию подтвердил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

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