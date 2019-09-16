Украинские банки вошли в период яркого роста

16 сентября 2019 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги своего уже двадцать шестого «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

Итоги второго квартала 2019 года для банковской системы Украины продолжили традицию показательного роста. Общий объем прибыли банков после налогообложения за первое полугодие 2019 года составил почти 31,07 млрд. грн., объем чистого процентного дохода превысил 39,39 млрд. грн., а размер чистого комиссионного дохода — 20,812 млрд. грн. Многие банки за второй квартал удвоили свои показатели. Из 59-ти банков, которые участвовали в рейтинге, 32 показали снижение показателя NPL (доля плохих кредитов), только 6 банков показали убыток и только у одного из 59-ти банков был отрицательный чистый процентный доход. Приведенные факты указывают на то, что кризисные явления украинские банки оставили далеко позади, банки вошли в яркий период роста и снова стали приносить своим инвесторам прибыль.

ТОП-15 банков с самыми надежными (привлекательными) депозитами по итогам второго квартала 2019 года:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ПИРЕУС БАНК МКБ ТАСКОМБАНК КРЕДОБАНК ПРИВАТБАНК АЛЬФА-БАНК ГЛОБУС УКРГАЗБАНК БАНК АЛЬЯНС ФОРВАРД БАНК ИДЕЯ БАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ИНДУСТРИАЛБАНК ОЩАДБАНК ПРАВЭКС-БАНК

Традиционно, первое место в рейтинге надежности банковских депозитов занял Райффайзен Банк Аваль. За первое полугодие 2019 года банк получил чистую прибыль в сумме 2,383 млрд. грн. На 01.07.2019 года доля NPL в кредитном портфеле банка составляла всего 7,94%, что в разы меньше среднерыночного показателя уровня NPL в кредитном портфеле банков.

Стабильно третью позицию в рейтинге надежности занимает ТАСКОМБАНК. Как и прежде — это единственный банк с украинским капиталом в ТОП-3 банков с самым надежным уровнем депозитов. По данным НБУ, за первое полугодие 2019 года ТАСКОМБАНК получил прибыль в размере 123,276 млн. грн., чистый процентный доход составил 652 млн. грн., а чистый комиссионный доход — 218,38 млн. грн. Также, по состоянию на 01.07.2019 года, доля NPL активов в кредитном портфеле банка выглядела значительно лучше, чем в среднем по банковской системе, и составила 15,51%. Борис РАФАЛОВИЧ, Директор Департамента продаж розничных продуктов АО «ТАСКОМБАНК», отметил: «Депозитные вклады остаются одним из основных инструментов защиты средств от инфляции, уровень которой в июле 2019 года составлял 9,1%. А также одним из самых популярных способов накопления средств — к концу лета объем депозитных вкладов населения составили 527 млрд грн. Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА по итогу 8 месяцев 2019 года практически достиг 8 млрд грн.».

Уже больше года в десятку лидеров рейтинга входит ГЛОБУС БАНК. По данным НБУ, в первом полугодии 2019 года банку удалось снизить долю NPL до 9,2% (напомним, что на начало 2019 года уровень NPL в кредитном портфеле банка составил 10,46%). Чистая прибыль банка за первый квартал 2019 года составила 41,919 млн. грн., а чистый процентный доход банка составил 60,598 млн. грн. По словам Дмитрия ЗАМОТАЕВА, Начальника Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА: «Привлекая депозиты от клиентов, ГЛОБУС БАНК предлагает не новые программы, а новые удобные и выгодные решения. Так, Банком была реализована возможность пополнения депозитов в любой период действия депозитного договора, что было очень положительно воспринято нашими клиентами. Все это позволило банку при общем тренде на снижение стоимости депозитов увеличить депозитный портфель. ГЛОБУС БАНК входит в первую тридцатку банков по его размеру, что свидетельствует о высоком доверии людей».

Усилил свои позиции в рейтинге Банк Альянс, заняв девятую позицию в рейтинге. Темпы роста Банка существенно опережают таковые по банковской системе — так, по данным НБУ, чистые активы выросли до уровня 2 987,946 млн. грн. (+873,779 млн. грн. с начала года), позволив Банку подняться на 31-ю позицию по указанному показателю (был 38-м на начало года). Прибыль Банка в первом полугодии составила 25,777 млн. грн., а чистый процентный доход — 75,510 млн. грн. Банк обеспечил прирост собственного капитала на 6,43% с начала года, доля плохих кредитов в портфеле по-прежнему остаётся крайне низкой — всего 2,16%.

Уже традиционно замыкает ТОП-10 банков с самым надежным уровнем депозитов Форвард Банк. Учитывая специализацию банка на кредитовании физических лиц, уровень NPL оценивался агентством как приемлемый. По данным НБУ, чистый процентный доход банка за первое полугодие 2019 года составил 127,951 млн. грн., а прибыль после налогообложения — 31,41 млн. грн. За первое полугодие 2019 года Форвард Банк нарастил собственный капитал на 13,05%. Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank, комментируя рыночную ситуацию, сказал: «В конце второго квартала–начале третьего текущего года банки предлагали украинцам достаточно высокую доходность по вкладам. Forward Bank работает в рынке, ориентируясь на его участников, и в июле-августе максимальная ставка по депозитам банка составляла 18%. В тоже время мы видим, что в сентябре проценты по срочным депозитам имеют тенденцию к снижению, которая по прогнозам может быть на уровне 0,5%–1% годовых».

Рост доходности банковских операций является закономерностью при хороших макроэкономических показателях. Прирост ВВП на фоне самой низкой инфляции за последние 5 лет дал возможности для развития банковского сектора. Рост кредитов населению на фоне снижения доли NPL в кредитных портфелях негосударственных банков позволил банкам работать прибыльно. По-прежнему, как и в первом квартале хорошие результаты стали показывать банки со 100% иностранным капиталом, которые продолжают расформировывать резервы и наращивать операционную прибыльность.

Попутным ветром для кредитования может стать начало смягчения монетарной политики НБУ на фоне снижения инфляции. Агентство напоминает, что 25 апреля НБУ объявил о снижении учетной ставки и о возможном начале цикла смягчения монетарной политики, а 5 сентября уже во второй раз объявил о снижении учетной ставки до 16,5%. Агентство по-прежнему в ближайшее время не ожидает массовых банковских дефолтов. Банковский сектор до конца года могут покинуть лишь несколько банков, относящиеся к категории слабых игроков, неоднократно замеченных в отмывании денег.

Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина)