Українські банки увійшли в період яскравого зростання

16 вересня 2019 року Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна) підбило підсумки свого вже двадцять шостого «Рейтингу надійності (привабливості) банківських депозитів».

Підсумки другого кварталу 2019 роки для банківської системи України продовжили традицію показового зростання. Загальний обсяг прибутку банків після оподаткування за перше півріччя 2019 року склав майже 31,07 млрд. Грн., Обсяг чистого процентного доходу перевищив 39,39 млрд. Грн., А розмір чистого комісійного доходу - 20,812 млрд. Грн. Багато банків за другий квартал подвоїли свої показники. З 59-ти банків, які брали участь в рейтингу, 32 показали зниження показника NPL (частка поганих кредитів), тільки 6 банків показали збиток і тільки у одного з 59-ти банків був негативний чистий процентний дохід. Наведені факти вказують на те, що кризові явища українські банки залишили далеко позаду, банки увійшли в яскравий період зростання і знову стали приносити своїм інвесторам прибуток.

ТОП-15 банків з найнадійнішими (привабливими) депозитами за підсумками другого кварталу 2019 року:

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ ПІРЕУС БАНК МКБ ТАСкомбанк КРЕДОБАНК ПРИВАТБАНК АЛЬФА БАНК ГЛОБУС УКРГАЗБАНК БАНК АЛЬЯНС ФОРВАРД БАНК ІДЕЯ БАНК ПРОКРЕДИТ БАНК ІНДУСТРІАЛБАНК ОЩАДБАНК ПРАВЕКС-БАНК

Традиційно, перше місце в рейтингу надійності банківських депозитів зайняв Райффайзен Банк Аваль. За перше півріччя 2019 року банк отримав чистий прибуток у сумі 2,383 млрд. Грн. На 01.07.2019 року частка NPL в кредитному портфелі банку становила всього 7,94%, що в рази менше середньоринкового показника рівня NPL в кредитному портфелі банків.

Стабільно третю позицію в рейтингу надійності займає ТАСкомбанк. Як і раніше - це єдиний банк з українським капіталом в ТОП-3 банків з найнадійнішим рівнем депозитів. За даними НБУ, за перше півріччя 2019 року ТАСкомбанк отримав прибуток у розмірі 123,276 млн. Грн., Чистий процентний дохід склав 652 млн. Грн., А чистий комісійний дохід - 218,38 млн. Грн. Також, за станом на 01.07.2019 року, частка NPL активів у кредитному портфелі банку виглядала значно краще, ніж в середньому по банківській системі, і склала 15,51%. Борис РАФАЛОВИЧ, Директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ «ТАСкомбанк», зазначив: «Депозитні вклади залишаються одним з основних інструментів захисту коштів від інфляції, рівень якої в липні 2019 року складав 9,1%. А також одним з найпопулярніших способів накопичення коштів - до кінця літа обсяг депозитних вкладів населення сягли 527 млрд грн. Депозитний портфель фізичних осіб ТАСкомбанк за підсумком 8 місяців 2019 року, практично досяг 8 млрд грн. ».

Вже більше року в десятку лідерів рейтингу входить ГЛОБУС БАНК. За даними НБУ, в першому півріччі 2019 року банку вдалося знизити частку NPL до 9,2% (нагадаємо, що на початок 2019 року рівень NPL в кредитному портфелі банку склав 10,46%). Чистий прибуток банку за перший квартал 2019 року склала 41,919 млн. Грн., А чистий процентний дохід банку склав 60,598 млн. Грн. За словами Дмитра Замотаєва, Начальника Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ: «Залучаючи депозити від клієнтів, ГЛОБУС БАНК пропонує не нові програми, а нові зручні і вигідні рішення. Так, Банком було реалізовано можливість поповнення депозитів в будь-який період дії депозитного договору, що було дуже позитивно сприйнято нашими клієнтами. Все це дозволило банку при загальному тренді на зниження вартості депозитів збільшити депозитний портфель. ГЛОБУС БАНК входить до першої тридцятки банків за його розміром, що свідчить про високу довіру людей ».

Посилив свої позиції в рейтингу Банк Альянс, зайнявши дев'яту позицію в рейтингу. Темпи зростання Банку істотно випереджають такі по банківській системі - так, за даними НБУ, чисті активи зросли до рівня 2 987,946 млн. Грн. (+873,779 млн. Грн. З початку року), дозволивши Банку піднятися на 31-у позицію за вказаною показником (був 38-м на початок року). Прибуток Банку в першому півріччі склала 25,777 млн. Грн., А чистий процентний дохід - 75,510 млн. Грн. Банк забезпечив приріст власного капіталу на 6,43% з початку року, частка поганих кредитів в портфелі як і раніше залишається вкрай низькою - всього 2,16%.

Уже традиційно замикає ТОП-10 банків з найнадійнішим рівнем депозитів Форвард Банк. З огляду на спеціалізацію банку на кредитуванні фізичних осіб, рівень NPL оцінювався агентством як прийнятний. За даними НБУ, чистий процентний дохід банку за перше півріччя 2019 року склав 127,951 млн. Грн., А прибуток після оподаткування - 31,41 млн. Грн. За перше півріччя 2019 року Форвард Банк наростив власний капітал на 13,05%. Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank, коментуючи ринкову ситуацію, сказав: «У кінці другого кварталу-початку третього поточного року банки пропонували українцям досить високу прибутковість за вкладами. Forward Bank працює в ринку, орієнтуючись на його учасників, і в липні-серпні максимальна ставка по депозитах банку становила 18%. У той же час ми бачимо, що у вересні відсотки за строковими депозитами мають тенденцію до зниження, яка за прогнозами може бути на рівні 0,5% -1% річних ».

Зростання прибутковості банківських операцій є закономірністю при хороших макроекономічних показниках. Приріст ВВП на тлі найнижчої інфляції за останні 5 років дав можливості для розвитку банківського сектора. Зростання кредитів населенню на тлі зниження частки NPL в кредитних портфелях недержавних банків дозволив банкам працювати прибутково. Як і раніше, як і в першому кварталі хороші результати стали показувати банки зі 100% іноземним капіталом, які продовжують розформовувати резерви і нарощувати операційну прибутковість.

Попутним вітром для кредитування може стати початок пом'якшення монетарної політики НБУ на тлі зниження інфляції. Агентство нагадує, що 25 квітня НБУ оголосив про зниження облікової ставки і про можливий початок циклу пом'якшення монетарної політики, а 5 вересня вже вдруге оголосив про зниження облікової ставки до 16,5%. Агентство як і раніше найближчим часом не очікує масових банківських дефолтів. Банківський сектор до кінця року можуть покинути лише кілька банків, що відносяться до категорії слабких гравців, неодноразово помічених у відмиванні грошей.

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)