Украинские банки теперь могут обслуживать клиентов по загранпаспортам

В Украине банковские учреждения получили право обслуживать клиентов по заграничным паспортам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Сообщается, что Национальный банк Украины направил в ГМС соответствующее письмо. В нем подтверждается равнозначность использования гражданами обоих паспортных документов.

"Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц - резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книжки), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - указано в письме.

Также уточняется, что отчество физического лица-резидента, которое не содержатся в загранпаспорте, банки могут устанавливать на основании других официальных документов, в частности - о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Любые другие документы, удостоверяющие личность, использовать для получения банковских услуг не разрешается.

Напомним, по данным ГМС, только за два года безвизового режима с Европейским союзом почти 9 млн граждан Украины получили биометрические паспорта.