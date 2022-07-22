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Украинские банки подвергаются информатакам со стороны РФ, - Дубас

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Пятница 22 июля 2022 11:09
Украинские банки подвергаются информатакам со стороны РФ, - Дубас Фото: Андрей Дубас (пресс-служба АУБ)
Автор: Александр Мороз

Председатель Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявил, что отечественные банки уже длительное время подвергаются информационным атакам со стороны страны-агрессора. Целью инициаторов информационных диверсий является паника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы АУБ для Delo.ua.

"Национальный банк Украины, Ассоциация украинских банков и сами банки сработали в условиях военной агрессии молниеносно, и банковская система устояла. Сейчас банковская система высоколиквидна и готова к вызовам", - отметил глава АУБ.

В то же время, по его словам, атакуют все банки. И крупные, и не очень, и с государственным капиталом, и частные с отечественными акционерами, и с зарубежными собственниками.

Например, председатель правления "Альянс Банка" Юлия Фролова публично заявляла, что банк столкнулся с распространением фейковой информации о финансовом состоянии и правомерности действий учреждения. Глава банка призвала доверять только официальным данным. В частности, проверять информацию о текущем состоянии банковского сектора в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Андрей Дубас уверен, что целью информационных диверсий была и есть стабильность украинской банковской системы, которая устояла даже в самые критические дни войны.

"Если речь шла о крупных или государственных банках, то пытались испугать изменением условий обслуживания или раздували небольшие технические проблемы. Причем пытались предоставить информацию в апокалиптическом тоне. Когда атаковали относительно небольшие учреждения - затрагивали вопросы акционеров. Причем фейки, вбрасываемые в информационное пространство, были, часто, старые и давно опровергнуты", - указал глава АУБ.

Он также призывал всех фильтровать информацию, исходящую из непроверенных источников, и соблюдать информационную гигиену, особенно когда речь идет о финансовых вопросах и не играть на руку агрессору.

"Все эти списки якобы несостоятельных банков, возникающих там и здесь у анонимных источников - фейк. Напомню, что в июне заместитель главы НБУ Ярослав Матузко сообщил, что ни один украинский банк не имеет статуса проблемного", - резюмировал Андрей Дубас.

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