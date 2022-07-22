ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські банки піддаються інфоратакам з боку РФ, - Дубас

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 11:09
Українські банки піддаються інфоратакам з боку РФ, - Дубас Фото: Андрій Дубас (прес-служба АУБ)
Автор: Олександр Мороз

Голова Асоціації українських банків Андрій Дубас заявив, що вітчизняні банки вже тривалий час піддаються інформаційним атакам з боку країни-агресора. Метою ініціаторів інформаційних диверсій є паніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар глави АУБ для Delo.ua.

"Національний банк України, Асоціація українських банків та банки спрацювали в умовах військової агресії блискавично, і банківська система встояла. Наразі, банківська система є високоліквідною і готовою до викликів ", - зазначив глава АУБ.

Водночас, за його словами, атакують всі банки. І великі, і не дуже, і з державним капіталом, і приватні з вітчизняними акціонерами, і з закордонними власниками.

Наприклад, голова правління "Альянс банку" Юлія Фролова публічно заявляла, що банк зіткнувся з поширенням фейкової інформації щодо фінансового стану та правомірності дій установи. Глава банку закликала довіряти лише офіційним даним. Зокрема, перевіряти інформацію щодо поточного стан банківського сектору у звіті Національного банку України про фінансову стабільність.

Андрій Дубас впевнений, що метою інформаційних диверсій була і є стабільність української банківської системи, яка встояла навіть у найкритичніші дні війни.

"Якщо йшлося про великі чи державні банки, то намагалися злякати зміною умов
обслуговування чи то роздмухували невеликі технічні негаразди. Причому намагалися подати інформацію в апокаліптичному тоні. Коли атакували відносно невеликі установи - зачіпали питання акціонерів. Причому фейки, які вкидали в інфопростір, були часто старі і давно спростовані", - вказав глава АУБ.

Він також закликав усіх фільтрувати інформацію, що виходить з неперевірених джерел, і дотримуватися інформаційної гігієни, особливо коли мова йде про фінансові питання і не грати на руку агресору.

"Усі ці списки нібито неспроможних банків, що виникають там і тут в анонімних
джерел, - фейк. Нагадаю, що в червні заступник голови НБУ Ярослав Матузка повідомив, що жоден український банк не є в статусі проблемного", - резюмував Андрій Дубас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація банки
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років