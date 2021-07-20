UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинские арбитры будут судить матчи Лиги конференций

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские арбитры отправляются на Лигу конференций. Украинцы будут работать на матчах второго квалификационного раунда, которые состоятся 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Украинец Сергей Бойко будет главным арбитром матча между "Карабах" (Азербайджан) - "Ашдод" (Израиль), а на линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр матча тоже из Польши-Петр Ласик.

Украинцы будут судить и матч между командами "Уйпешт" (Венгрия) и "Вадуц" (Лихтенштейн). На матче будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертым арбитром выступит Виталий Романов.

Напомним, недавно две украинские команды узнали своих соперников на Лиге конференций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол