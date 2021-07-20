Украинские арбитры будут судить матчи Лиги конференций

Украинские арбитры отправляются на Лигу конференций. Украинцы будут работать на матчах второго квалификационного раунда, которые состоятся 22 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола .

Украинец Сергей Бойко будет главным арбитром матча между "Карабах" (Азербайджан) - "Ашдод" (Израиль), а на линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр матча тоже из Польши-Петр Ласик.

Украинцы будут судить и матч между командами "Уйпешт" (Венгрия) и "Вадуц" (Лихтенштейн). На матче будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях будут Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертым арбитром выступит Виталий Романов.