Украинские аграрии заявили, что не причастны к контрабанде минудобрений

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Аграрии отрицают причастность к контрабанде удобрений

Украинские аграрии не могут быть причастны к контрабанде российских минеральных удобрений в Украину, партию которых Служба безопасности Аграрного фонда обнаружила при проверке складов с удобрениями, где они хранились под видом украинских. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве сказал председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Левый берег".

Отмечается, что аграриям на пресс-конференции задали вопрос о контрабанде российских минеральных удобрений в Украину в обход санкций и таможенных пошлин, о чем недавно заявил глава Союза химиков Украины Алексей Голубов. По его словам, при проверке службы безопасности Аграрного фонда содержимого на складах с удобрениями, они обнаружили хранение российских удобрений под видом украинских.

"Давайте с точки зрения агрохимии. У меня есть три высших профильных образования, поэтому я хочу сказать, что определить 100% стандартизированное удобрение, коими являются аммиачная селитра или карбомид, без примесей фактически невозможно. Можно по каким-то хвостам говорить о том, что оно похоже, но при этом все эти удобрения являются так называемыми "комодитизами", которые стандартизированы во всем мире и торгуются во всем мире как одинаковые", - отметил председатель ОС "Союз агрохимиков Украины" Сергей Рубан.

По его словам, даже в случае определения такое удобрение не могло быть ввезенным в Украину легально.

"А если оно ввозилось нелегально, то в таком случае, никто из присутствующих импортеров и тех, с кем мы сотрудничаем, не могли этим заниматься, потому что наши импортеры законопослушны и находятся под прицелом всех государственных органов. Значить, есть вопросы к ГФС, к таможенникам: каким образом заходил товар, который не попал (я вас уверяю, что он не попал) в статистику таможенных органов. В таком случае этот товар должен был проходить ночью, транзитом. Хотя у меня есть большие сомнения, что в Украину мог зайти любой товар таким образом", - добавил также он.

При этом народный депутат Сергей Шахов заявил, что контрабанда удобрений продолжается через все границы.

"Есть три завода в нашем государстве, которые могли бы полностью обеспечить украинский рынок удобрениями, но не работают, из-за контрабанды удобрений, которые истощают наши земли - черноземы, которые превращаются в песок. Мы с депутатами практически остановили контрабанду. Кабмин наложил эмбарго на удобрения 3205, 3105, если я не ошибаюсь в цифрах. Но контрабанда продолжается через все границы”, - резюмировал Шахов.