Українські аграрії заявили, що не причетні до контрабанди міндобрив

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Аграрії заперечують причетність до контрабанди добрив

Українські аграрії не можуть бути причетні до контрабанди російських мінеральних добрив в Україну, партію яких Служба безпеки Аграрного фонду виявила при перевірці складів з добривами, де вони зберігалися під виглядом українських. Про це в ході прес-конференції в Києві сказав голова ОС "Союз агрохіміків України" Сергій Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Лівий берег".

Наголошується, що аграріям на прес-конференції задали питання про контрабанду російських мінеральних добрив в Україну в обхід санкцій та митних зборів, про що нещодавно заявив голова Союзу хіміків України Олексій Голубов. За його словами, при перевірці служби безпеки Аграрного фонду вмісту на складах з добривами, вони виявили зберігання російських добрив під виглядом українських.

"Давайте з точки зору агрохімії. У мене є три профільні вищі освіти, тому я хочу сказати, що визначити 100% стандартизоване добриво, якими є аміачна селітра або карбомід, без домішок фактично неможливо. Можна по якихось хвостах говорити про те, що воно схоже, але при цьому всі ці добрива є так званими "комодитизами", які стандартизовані в усьому світі і торгуються в усьому світі однакові", - зазначив голова ОС "Союз агрохіміків України" Сергій Рубан.

За його словами, навіть у разі визначення таке добриво не могло бути ввезеними в Україну легально.

"А якщо воно ввозилося нелегально, то в такому випадку, ніхто з присутніх імпортерів і тих, з ким ми співпрацюємо, не могли цим займатися, тому що наші імпортери законослухняні і знаходяться під прицілом всіх державних органів. Значить, є питання до ДФС, до митників: яким чином заходив товар, який не потрапив (я вас запевняю, що він не потрапив) в статистику митних органів. У такому разі цей товар повинен був проходити вночі, транзитом. Хоча у мене є великі сумніви, що в Україну міг зайти будь-який товар таким чином", - додав він.

При цьому народний депутат Сергій Шахов заявив, що контрабанда добрив триває через всі кордони.

"Є три заводи в нашій державі, які могли б повністю забезпечити український ринок добривами, але не працюють, через контрабанду добрив, які виснажують наші землі - чорноземи, які перетворюються в пісок. Ми з депутатами практично зупинили контрабанду. Кабмін наклав ембарго на добрива 3205, 3105, якщо я не помиляюся в цифрах. Але контрабанда продовжується через всі кордони", - резюмував Шахов.