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Українські аграрії заявили, що не причетні до контрабанди міндобрив

Новини » АПК    21.12.2018 - 16:27
Українські аграрії заявили, що не причетні до контрабанди міндобрив
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Аграрії заперечують причетність до контрабанди добрив

Українські аграрії не можуть бути причетні до контрабанди російських мінеральних добрив в Україну, партію яких Служба безпеки Аграрного фонду виявила при перевірці складів з добривами, де вони зберігалися під виглядом українських. Про це в ході прес-конференції в Києві сказав голова ОС "Союз агрохіміків України" Сергій Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Лівий берег".

Наголошується, що аграріям на прес-конференції задали питання про контрабанду російських мінеральних добрив в Україну в обхід санкцій та митних зборів, про що нещодавно заявив голова Союзу хіміків України Олексій Голубов. За його словами, при перевірці служби безпеки Аграрного фонду вмісту на складах з добривами, вони виявили зберігання російських добрив під виглядом українських.

"Давайте з точки зору агрохімії. У мене є три профільні вищі освіти, тому я хочу сказати, що визначити 100% стандартизоване добриво, якими є аміачна селітра або карбомід, без домішок фактично неможливо. Можна по якихось хвостах говорити про те, що воно схоже, але при цьому всі ці добрива є так званими "комодитизами", які стандартизовані в усьому світі і торгуються в усьому світі однакові", - зазначив голова ОС "Союз агрохіміків України" Сергій Рубан.

За його словами, навіть у разі визначення таке добриво не могло бути ввезеними в Україну легально.

"А якщо воно ввозилося нелегально, то в такому випадку, ніхто з присутніх імпортерів і тих, з ким ми співпрацюємо, не могли цим займатися, тому що наші імпортери законослухняні і знаходяться під прицілом всіх державних органів. Значить, є питання до ДФС, до митників: яким чином заходив товар, який не потрапив (я вас запевняю, що він не потрапив) в статистику митних органів. У такому разі цей товар повинен був проходити вночі, транзитом. Хоча у мене є великі сумніви, що в Україну міг зайти будь-який товар таким чином", - додав він.

При цьому народний депутат Сергій Шахов заявив, що контрабанда добрив триває через всі кордони.

"Є три заводи в нашій державі, які могли б повністю забезпечити український ринок добривами, але не працюють, через контрабанду добрив, які виснажують наші землі - чорноземи, які перетворюються в пісок. Ми з депутатами практично зупинили контрабанду. Кабмін наклав ембарго на добрива 3205, 3105, якщо я не помиляюся в цифрах. Але контрабанда продовжується через всі кордони", - резюмував Шахов.

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