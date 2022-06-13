UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией, - ДТЭК

Фото: украинские АЭС и ВИЭ смогут обеспечить ЕС чистой энергией (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украинские атомные электростанции и объекты возобновляемой энергетики могут обеспечить Европейский Союз чистой электроэнергией для процесса энергетического перехода и декарбонизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"Общий макроэкономический эффект от синхронизации положительный как для Украины, так и для ЕС. Украинские ВИЭ и АЭС способны обеспечить чистые источники энергии в ЕС для процесса энергетического перехода и декарбонизации", - сказал глава ДТЭК.

7 июня операторы транспортных сетей Европы положительно ответили на запрос "Укрэнерго" относительно начала экспортных операций.

Экспорт начинается с мощности 100 МВт, которая будет постепенно увеличиваться при условии сохранения динамической стабильности европейской энергосистемы (сохранение необходимой частоты 50 Гц).

"Нынешняя экспортная мощность энергосистемы Украины будет близкой к той, что была "до" синхронизации - около 1 ГВт. Дальнейшая интеграция сети с ENTSO-E может обеспечить дополнительные 7,7 ГВт электроэнергии для ЕС", - подчеркнул Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине.

Как отметил Максим Тимченко, Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЕвросоюз