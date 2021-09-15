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Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике

Автор: Инна Собора

Украинки завоевали три награды на этапах Континентального тура Всемирной легкой атлетике. Они виборилы две серебряные и одну бронзовую медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Медалистами в этих соревнованиях стали:

  • Анна Рыжикова - получила "серебро" в беге на 400 м с барьерами на "Мемориале Ханцековича" в хорватском Загребе (54.87 с).
  • Виктория Ткачук - "бронза" в беге на 400 м с барьерами на турнире Galà dei Castelli в городе Беллинцона (54.75 с).
  • Марина Килипко - "серебро" в швейцарском секторе для прыжков с шестом (4.50 м).
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Легкая атлетика