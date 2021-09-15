Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
Украинки завоевали три награды на этапах Континентального тура Всемирной легкой атлетике. Они виборилы две серебряные и одну бронзовую медали.
Медалистами в этих соревнованиях стали:
- Анна Рыжикова - получила "серебро" в беге на 400 м с барьерами на "Мемориале Ханцековича" в хорватском Загребе (54.87 с).
- Виктория Ткачук - "бронза" в беге на 400 м с барьерами на турнире Galà dei Castelli в городе Беллинцона (54.75 с).
- Марина Килипко - "серебро" в швейцарском секторе для прыжков с шестом (4.50 м).