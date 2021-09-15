ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 08:21
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике Фото: легкоатлетка Анна Рыжикова (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Украинки завоевали три награды на этапах Континентального тура Всемирной легкой атлетике. Они виборилы две серебряные и одну бронзовую медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Медалистами в этих соревнованиях стали:

  • Анна Рыжикова - получила "серебро" в беге на 400 м с барьерами на "Мемориале Ханцековича" в хорватском Загребе (54.87 с).
  • Виктория Ткачук - "бронза" в беге на 400 м с барьерами на турнире Galà dei Castelli в городе Беллинцона (54.75 с).
  • Марина Килипко - "серебро" в швейцарском секторе для прыжков с шестом (4.50 м).
Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика
NEWS
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
Украинки завоевали три медали в соревнованиях Континентального тура Всемирной легкой атлетике
DAILY
Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Тарифный пинг-понг. Цены на "коммуналку" вырастут, если власти не договорятся