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Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики

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Середа 15 вересня 2021 08:21
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики Фото: легкоатлетка Анна Рижикова (facebook.com/olympicua)
Автор: Инна Собора

Українки здобули три нагороди на етапах Континентального туру Світової легкої атлетики. Вони виборили дві срібні та одну бронзову медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.

Медалістами у цих змаганнях стали:

  • Анна Рижикова - здобула "срібло" у бігу на 400 м з бар'єрами на "Меморіалі Ханцековіча" у хорватському Загребі (54.87 с).
  • Вікторія Ткачук - "бронза" у бігу на 400 м з бар'єрами на турнірі Galà dei Castelli у місті Беллінцона (54.75 с).
  • Марина Килипко - "срібло" у швейцарському секторі для стрибків з жердиною (4.50 м).
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Легка атлетика
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Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
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