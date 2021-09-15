Українки здобули три медалі у змаганнях Континентального туру Світової легкої атлетики
Фото: легкоатлетка Анна Рижикова (facebook.com/olympicua)
Українки здобули три нагороди на етапах Континентального туру Світової легкої атлетики. Вони виборили дві срібні та одну бронзову медалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний олімпійський комітет (НОК) України.
Медалістами у цих змаганнях стали:
- Анна Рижикова - здобула "срібло" у бігу на 400 м з бар'єрами на "Меморіалі Ханцековіча" у хорватському Загребі (54.87 с).
- Вікторія Ткачук - "бронза" у бігу на 400 м з бар'єрами на турнірі Galà dei Castelli у місті Беллінцона (54.75 с).
- Марина Килипко - "срібло" у швейцарському секторі для стрибків з жердиною (4.50 м).