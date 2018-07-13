Украинская теннисистка Ястремская вышла в полуфинал турнира в Будапеште

127 ракетка мира не испытала проблем с хорваткой из третьей сотни

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уверенно переиграла хорватку Тену Лукаc в четвертьфинале турнира ITF Womens Circuit в Будапеште - 6:3, 6:3. Об этом сообщает портал "Большой теннис Укрианы".

В начале встречи теннисистки обменялись брейками, а затем хорватка вышла вперед 3:2, после чего Ястремская выиграла четыре гейма подряд. Во втором сете украинка повела 4:1 с брейком, однако Лукас сократила счет до минимального, но Даяна сумела взять гейм соперницы и уверенно подала на матч.

В полуфинальном матче Ястремская сыграет против восьмой сеяной россиянки Екатерины Александровой. Это будет уже третья встреча для теннисисток в этом году: в феврале Даяна обыграла соперницу в квалификации "Премьера" в Санкт-Петербурге, а в прошлом месяце - в полуфинале 100-тысячника ITF в британском Илкли.