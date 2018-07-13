Українська тенісистка Ястремська вийшла в півфінал турніру в Будапешті

Новини Спорт 13.07.2018 - 17:38
Фото: Даяна Ястремска (instagram.com/dayana_yastremskay)
Фото: Даяна Ястремска (instagram.com/dayana_yastremskay)

127 ракетка світу не зазнала проблем з хорваткою з третьої сотні

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено переграла хорватку Тену Лукаc в чвертьфіналі турніру ITF Womens Circuit в Будапешті - 6:3, 6:3. Про це повідомляє портал "Великий теніс Укріани".

На початку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а потім хорватка вийшла вперед 3:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль. У другому сеті українка повела 4:1 з брейком, однак Лукас скоротила рахунок до мінімального, але Даяна зуміла взяти гейм суперниці і впевнено подала на матч.

У півфінальному матчі Ястремська зіграє проти восьмий сіяної росіянки Катерини Александрової. Це буде вже третя зустріч для тенісисток в цьому році: в лютому Даяна обіграла суперницю в кваліфікації "Прем'єра" в Санкт-Петербурзі, а в минулому місяці - в півфіналі 100-тисячника ITF в британському Илкли.

Українська тенісистка Ястремська пробилася в 1/4 фіналу турніру в Будапешті Ястремська перемогла росіянку і завоювала перший титул в сезоні
Теги:  Теннис,  Будапешт,  соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС