Українська тенісистка Ястремська вийшла в півфінал турніру в Будапешті

127 ракетка світу не зазнала проблем з хорваткою з третьої сотні

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено переграла хорватку Тену Лукаc в чвертьфіналі турніру ITF Womens Circuit в Будапешті - 6:3, 6:3. Про це повідомляє портал "Великий теніс Укріани".

На початку зустрічі тенісистки обмінялися брейками, а потім хорватка вийшла вперед 3:2, після чого Ястремська виграла чотири гейми поспіль. У другому сеті українка повела 4:1 з брейком, однак Лукас скоротила рахунок до мінімального, але Даяна зуміла взяти гейм суперниці і впевнено подала на матч.

У півфінальному матчі Ястремська зіграє проти восьмий сіяної росіянки Катерини Александрової. Це буде вже третя зустріч для тенісисток в цьому році: в лютому Даяна обіграла суперницю в кваліфікації "Прем'єра" в Санкт-Петербурзі, а в минулому місяці - в півфіналі 100-тисячника ITF в британському Илкли.