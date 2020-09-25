Українська тенісистка Костюк дебютує в основі Ролан Гаррос

Фото: Марта Костюк (twitter.com/WTA)

У першому колі турніру зіграють 5 українок

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла в основну сітку Ролан Гаррос (Відкритого чемпіонату Франції). Вона здобула перемогу в останньому відбірковому колі.

Про це повідомляється на сайті змагань.

У фіналі кваліфікації 18-річна українка в трьох сетах впоралась з японкою Курумі Нару - 6:0, 1:6, 6:2. Суперниці провели на корті 1 годину і 16 хвилин.

У першому відбірковому раунді кваліфікації Марта впоралася з Ізабеллою Шініковою з Болгарії (6:1, 3:6, 6:0), а потім перемогла Лауру-Іоану Паар з Румунії (6:2, 6:2).

Таким чином, Костюк вперше у своїй кар'єрі виступить в основі Ролан Гаррос. Раніше цьогоріч вона дебютувала в основній сітці US Open, де дійшла до третього раунду.

Загалом в основній сітці французького "Мейджора" зіграють п'ять представниць України. Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова і Катаріна Завацька.

Нагадаємо, що через коронавірус, Ролан Гаррос кілька разів переносили. Спочатку змагання в нинішньому році були заплановані з 25 травня по 7 червня Нові дати - з 27 вересня по 11 жовтня.