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Украинская сноубордистка взяла золото на Кубке Европы

Швейцария, Воскресенье 07 февраля 2021 03:29
Украинская сноубордистка взяла золото на Кубке Европы
Фото: Аннамари Данчу (zak-insider.com)
Автор: Артур Родивилов

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы. Соревнования проходили в Швейцарии.

Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины (НОК).

Среди мужчин серебром отличился Василий Кашелюк.

"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", - говорится в сообщении.

Аннамари Данчу - чемпионка Украины 2007 года, призер международных соревнований, участник Европейского молодежного олимпийского фестиваля 2007 года (г. Хака, Испания) - 4 место, участник чемпионата мира 2007, в 2009 году заняла 6 и 8 место на чемпионате мира среди юниоров, 15 место - на чемпионате мира (г. Гангвонг, Корея). Трижды выигрывала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе - в 2009, 2010 и 2011 годах.

В 2010 году Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе. В финальном заезде она победила швейцарку Юлию Цог.

В декабре украинка Татьяна Рижко выиграла золотую медаль на индивидуальном Кубке мира по борьбе в сербском Белграде. В командном зачете сборная Украины по женской борьбе заняла второе место.

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