UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинская парашютистка сорвалась в море в Турции. МИД рассказал о ее состоянии

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 24 октября во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", - рассказал Николенко.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.

Сообщалось, что украинку госпитализировали, однако о состоянии ее здоровья не было известно.

Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.

Указано, что пострадавших вытащили из воды и доставили в больницу. Из них, как сообщали в медиа, один в тяжелом состоянии, а угрозы жизни двум другим нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныТурция