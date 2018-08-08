Украинская пара прыгунов с трамплина выиграла бронзу на чемпионате Европы

Кесарь и Олиферчик уступили дуэтам из Германии и Британии

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В финале соревнования украинцы набрали 291,81 балла, уступив лишь британской паре Грейс Рид и Росс Хаслам - 308,67 баллов и немцам Тине Пунзель и Лу Массенбергу (313,50 баллов).