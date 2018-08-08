Украинская пара прыгунов с трамплина выиграла бронзу на чемпионате Европы

Новости Спорт 08.08.2018 - 17:15
Фото: Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик (twitter.com/olympicua)
Фото: Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик (twitter.com/olympicua)

Кесарь и Олиферчик уступили дуэтам из Германии и Британии

Украинский дуэт Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик выиграли бронзовые медали на чемпионате Европы по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в смешанных командах. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В финале соревнования украинцы набрали 291,81 балла, уступив лишь британской паре Грейс Рид и Росс Хаслам - 308,67 баллов и немцам Тине Пунзель и Лу Массенбергу (313,50 баллов).

Украина получила право принять чемпионат Европы-2019 по прыжкам в воду Украинские прыгуны в воду взяли серебро на этапе Мировой серии в РФ
Теги:  чемпионат Европы,  прыжки в воду  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС