Українська пара стрибунів з трампліну виграла бронзу на чемпіонаті Європи

Новини Спорт 08.08.2018 - 17:15
Фото: Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік (twitter.com/olympicua)
Фото: Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік (twitter.com/olympicua)

Кесар і Оліферчік поступилися дуетам з Німеччини і Британії

Український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік виграли бронзові медалі на чемпіонаті Європи з синхронних стрибків у воду з триметрового трампліну в змішаних командах. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У фіналі змагання українці набрали 291,81 бала, поступившись лише британської парі Грейс Рід та Росс Хаслам - 308,67 балів і німцям Тіні Пунзель і Лу Массенбергу (313,50 балів).

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Теги:  чемпионат Европы,  прыжки в воду  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС