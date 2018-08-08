Українська пара стрибунів з трампліну виграла бронзу на чемпіонаті Європи

Кесар і Оліферчік поступилися дуетам з Німеччини і Британії

Український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчік виграли бронзові медалі на чемпіонаті Європи з синхронних стрибків у воду з триметрового трампліну в змішаних командах. Про це в Twitter повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

У фіналі змагання українці набрали 291,81 бала, поступившись лише британської парі Грейс Рід та Росс Хаслам - 308,67 балів і німцям Тіні Пунзель і Лу Массенбергу (313,50 балів).