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Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ

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Четверг 14 апреля 2022 14:31
Украинская металлургия постепенно возобновляет работу, - WSJ Фото: украинская металлургия постепенно возобновляет работу (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Украинскоя металлургия постепенно возобновляет работу. Крупнейшие компании перезапускают свои предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, планы по запуску своих мощностей, несмотря на ряд логистических проблем, анонсировали "Метинвест" и "Арселор Миттал".

"Перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, которая сильно пострадала от российского вторжения. Крупная сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за опасений по поводу безопасности и трудностей с поставками и экспортом готовой продукции", - отмечает издание.

Так, "Метинвест" запускает две из четырех доменных печей на комбинате "Запорожсталь", предприятия в Мариуполе и Авдеевке, согласно комментарию компании, понесли ущерб в результате боевых действий.

"Пока не будет остановлена ​​активная фаза российской военной агрессии и восстановлены надежные каналы связи с заводами, оценить ее влияние на заводы группы не представляется возможным", - отметили в "Метинвесте".

"АрселорМиттал" Кривой Рог на текущей неделе задул доменную печь №6, в планах предприятия - к 2 мая запустить домну №8, а к 10 мая - начать экспортировать железорудный концентрат с рудообогатительной фабрики.

Стоимость горячекатаного рулона в Европе выросла на 43% с 943,75 евро за метрическую тонну 24 февраля до 1348,50 евро за тонну 11 апреля.

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