Українська металургія поступово відновлює роботу, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, плани з запуску своїх потужностей, попри ряд логістичних проблем, анонсували "Метінвест" і "Арселор Міттал".

"Перезапуск є довгоочікуваним стимулом для української промисловості, яка сильно постраждала від російського вторгнення. Велика сталеливарна промисловість України законсервувала свою діяльність через побоювання з приводу безпеки і труднощів з поставками та експортом готової продукції", - зазначає видання.

Так, "Метінвест" запускає дві з чотирьох доменних печей на комбінаті" Запоріжсталь", підприємства в Маріуполі й Авдіївці, згідно з коментарем компанії, зазнали збитків в результаті бойових дій.

"Поки не буде зупинена активна фаза російської військової агресії і відновлені надійні канали зв'язку з заводами, оцінити її вплив на заводи групи не представляється можливим", - відзначили в "Метінвесті".

"АрселорМіттал" Кривий Ріг на поточному тижні задув доменну піч №6, в планах підприємства - до 2 травня запустити домну №8, А до 10 травня - почати експортувати залізорудний концентрат з рудозбагачувальної фабрики.

Вартість гарячекатаного рулону в Європі зросла на 43% з 943,75 євро за метричну тонну 24 лютого до 1348,50 євро за тонну 11 Квітня.