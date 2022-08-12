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Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с "Барселоной"

Фото: Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с " Барселоной "(twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Александр Мороз

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с ФК "Барселона". Сейчас переговоры по заключению соответствующего соглашения находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Как стало известно, среди прочего соглашение предусматривает нанесение логотипа WhiteBIT на рукаве футбольной формы клуба - одного из активов, которые могут приносить ФК "Барселона" наибольший доход.

Кроме главной футбольной команды, лого WhiteBIT будет также на форме женской футбольной и баскетбольной команды "Барселона". Также в рамках сотрудничества WhiteBIT и ФК "Барселона" совместно будут реализовывать ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов.

О дальнейшем развитии событий и детали переговоров WhiteBIT и ФК "Барселона" станет известно позже.

Как известно, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 + участников.

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