ua ru
Пт, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с "Барселоной"

Новина українською →
Пятница 12 августа 2022 18:18
Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с "Барселоной" Фото: Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с " Барселоной "(twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Александр Мороз

Украинская криптовалютная биржа WhiteBIT ведет переговоры о сотрудничестве и партнерстве с ФК "Барселона". Сейчас переговоры по заключению соответствующего соглашения находятся на завершающей стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT.

Как стало известно, среди прочего соглашение предусматривает нанесение логотипа WhiteBIT на рукаве футбольной формы клуба - одного из активов, которые могут приносить ФК "Барселона" наибольший доход.

Кроме главной футбольной команды, лого WhiteBIT будет также на форме женской футбольной и баскетбольной команды "Барселона". Также в рамках сотрудничества WhiteBIT и ФК "Барселона" совместно будут реализовывать ряд социальных, имиджевых, спортивных активностей и проектов.

О дальнейшем развитии событий и детали переговоров WhiteBIT и ФК "Барселона" станет известно позже.

Украинская криптобиржа WhiteBIT на финальной стадии переговоров с &quot;Барселоной&quot;

Как известно, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 + участников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Барселона криптоиндустрия
NEWS
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
Продукты будут дорожать? Как изменились цены за месяц и чего ждать до конца года
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей