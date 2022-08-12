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Українська криптобіржа WhiteBIT на фінальній стадії перемовин з "Барселоною"

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П'ятниця 12 серпня 2022 18:18
Українська криптобіржа WhiteBIT на фінальній стадії перемовин з "Барселоною" Фото: українська криптобіржа WhiteBIT на фінальній стадії перемовин з "Барселоною" (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Олександр Мороз

Українська криптовалютна біржа WhiteBIT веде перемовини про співпрацю та партнерство з ФК "Барселона". Наразі перемовини щодо укладання відповідної угоди перебувають на завершальній стадії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT.

Як стало відомо, серед іншого угода передбачає нанесення логотипа WhiteBIT на рукаві футбольної форми клубу - одного з активів, які можуть приносити ФК "Барселона" найбільший дохід.

Крім головної футбольної команди, лого WhiteBIT буде також на формі жіночої футбольної та баскетбольної команди "Барселона". Також у межах співпраці WhiteBIT та ФК "Барселона" спільно реалізовуватимуть низку соціальних, іміджевих, спортивних активностей та проектів.

Про подальший розвиток подій та деталі перемовин WhiteBIT і ФК "Барселона" стане відомо згодом.

Українська криптобіржа WhiteBIT на фінальній стадії перемовин з &quot;Барселоною&quot;

Як відомо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

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