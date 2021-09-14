Украинская компания "Полли-Сервис" создала прорывную лазерную инновацию для ID-документов

Уникальные лазерные технологии украинской компании "Полли-Сервис" легли в основу первой в мире высокопроизводительной системы персонализации для биометрических идентификационных документов нового поколения. Об этом сообщил президент компании Игорь Попович в интервью BitukMedia.

"В международном ко-инжиниринге группы компаний IIG с известнейшей инновационной компанией Ruhlamat GmbH (Германия) и индустриальным комплексом NASPS (Египет) была создана первая в мире высокопроизводительная система персонализации для биометрических идентификационных документов нового поколения. В основу этой системы легло ноу-хау "Полли-Сервиса" – интегрирующий элемент защиты Dual Laser Image (DLI), – сказал Игорь Попович. – Название элемента говорит само за себя: это составное изображение, состоящее из двух рисунков, созданных с помощью двух разных лазерных технологий. Их комбинация является мощной защитой, используемой при производстве и эксплуатации биометрических идентификационных документов".

Тарьям Матар Тарьям, генеральный директор группы высокотехнологичных компаний IIG, в которую входит ООО "Полли-Сервис", добавил, что лазерные технологии, предоставленные украинской компанией – не имеют аналогов в мире.

"Хочу подчеркнуть, что DLI – это прорывная инновация, не имеющая аналогов в мире. Созданные системы лазерной персонализации биометрических документов будут стимулировать развитие технологий биометрической идентификации в регионе Африки и Ближнего Востока, – сказал Тарьям Матар Тарьям. – Эти системы позволяют создавать высокозащищенные биометрические идентификационные документы и предлагать новые решения с использованием высоко масштабируемых и безопасных панрегиональных платформ".

Игорь Попович подчеркнул, что украинская компания "Полли-Сервис" не только независима от чужих иностранных, а в украинских реалиях – зачастую оффшорных – технологий, а наоборот, на сегодняшний день предоставляет самые высокоинтеллектуальные и уникальные технологии международным компаниям.

Документы производства "Полли-Сервис" используются в более 190 странах мирах на всех континентах

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ООО "Полли-Сервис" – украинская компания, создающая высокоинтеллектуальныекомплексные решения для персонализации, защиты документов, пластиковых карт, а также информационных систем. Компания является лидером в области ID-документов, разработки и внедрения ИТ-систем, обеспечивает техническое обслуживание на основе собственных технологических продуктов, интеграционных систем и объектов интеллектуальной собственности. "Полли-Сервис" является архитектором всемирного глобального проекта по производству первых электронных ID-документов для организации INTERPOL, которые сегодня используются более, чем в 190 странах мира.